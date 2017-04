Polizisten im Einsatz. © Silas Stein/Archiv

Fußball

Polizei: Ruhige Nacht vor Niedersachsen-Derby

Wegen Sicherheitsbedenken beim Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ist die Polizei am Samstag mit mehr Beamten im Einsatz. In der Nacht habe es keine Zwischenfälle gegeben, sagte eine Polizeisprecherin in Hannover.