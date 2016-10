Spieler Claudio Pizarro von SV Werder Bremen posiert. © Focke Strangmann/Archiv

Fußball

Pizarro will nach Karriereende in München leben

Stürmer Claudio Pizarro vom Bundesligisten Werder Bremen will nach dem Ende seiner Karriere weiter im Fußballgeschäft in Deutschland bleiben. "So ist der Plan", bestätigte der 38 Jahre alte Profi im Interview der "Welt am Sonntag".