Der peruanische Fußballspieler Claudio Pizarro. © Felix Hörhager/Archiv

Fußball

Pizarro plant Rückkehr ins Teamtraining für nächste Woche

Der derzeit verletzte Claudio Pizarro will in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zurückkehren. "Alles sieht gut aus", sagte der 38 Jahre alte Peruaner vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag beim Pay-TV-Sender Sky.