Alfred Prey, Teammanager der Fishtown Pinguins Bremerhaven. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv

Eishockey

Pinguins-Manager: "Wir sind der Einkaufskorb der Liga"

Der Erfolg in der ersten Saison macht die Planungen der zweiten Serie in der Deutschen Eishockey Liga für die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven schwierig. "Wir sind so ein bisschen der Einkaufskorb der Liga", sagte Manager Alfred Prey bei Radio Bremen über die begehrten Pinguins-Spieler.