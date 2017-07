Segeln

Mit Platz drei im Europa-Cup bei Warnemünde hat sich die Seglerin vom Schaumburg-Lippischen SV wieder in eine gute Position manövriert. Die frühere Wunstorferin will es über eine gute WM-Platzierung im Laser Radial wieder in den Bundeskader schaffen.

Segeln. Mit nur einer schmerzfreien Hand hätte Pia Kuhlmann vom Schaumburg-Lippischen SV diesen Laser-Europa-Cup bei der Warnemünder Woche nicht meistern können. Rechtzeitig hat die 22-Jährige jedoch eine langwierige Sehnenscheidenentzündung am rechten Handgelenk überwunden und mit Platz drei in dieser Regatta wieder auf sich aufmerksam gemacht. Es könnte die Wende sein und die erste Etappe auf dem Weg zurück in den Bundeskader des DSV in der olympischen Bootsklasse Laser Radial. „Ich bin insgesamt nicht ganz zufrieden, wenngleich das Ergebnis super ist. Einige Sachen hätte ich besser machen können, viele habe ich aber ganz gut gelöst.“

Tonnen von Strömung versetzt

Es waren schwere Bedingungen mit starker Strömung, der Wind blies kräftig an der Ostsee. „Teilweise waren die Tonnen so stark versetzt, dass man kaum erkennen konnte, wo es langgeht“, berichtete die Geografiestudentin, die in Kiel lebt. Es waren etliche knappe Rennen, 31 Starterinnen waren dabei. Kuhlmann fuhr zunächst auf Platz sechs, was ihr schlechtestes Ergebnis bleiben sollte und damit der sogenannte Streicher war.

Nur ein Punkt Rückstand

Es folgten die Ränge 2, 3, 3, 4 und abermals 4. Am finalen Regattatag ging kein Rennen mehr über die Bühne, der Wind (in Spitzen bis zu 38 Knoten) war zu stark. „Das war oft ganz knapp. Entscheidend ist aber nicht zuletzt, dass es eine Super-Welle gab und wir viel Spaß hatten“, sagte die SLSV-Athletin. Am meisten Freude dürfte indes die Dänin Anne-Marie Rindom gehabt haben. Die Olympia-Dritte von Rio de Janeiro gewann fünf Wettfahrten, ihr wurde ein zweiter Platz gestrichen. Hannah Anderssohn aus Rostock wurde mit nur einem Zähler Vorsprung auf Kuhlmann Zweite, die wiederum die Britin Ellie Cumpsty deutlich auf Rang vier verwies. Lena Marie Weißkichel vom SV Großenheidorn beendete den Europa-Cup als 14., Platz neun war das beste Abschneiden der Nachwuchsseglerin aus der Wedemark.

Nächstes Ziel für Kuhlmann ist die Weltmeisterschaft auf dem Ijsselmeer in Medemblik (Niederlande) Anfang August. „Mein Ziel ist ein Platz unter den besten 20 des Hauptfeldes und unter den besten zehn der U 23“, sagt die frühere Wunstorferin. „Ich hoffe, es reicht dann, um wieder in den C-Kader aufgenommen zu werden.“

Von Stefan Dinse