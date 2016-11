Pferdesport

Pferd von Olympia-Reiterin Balkenhol bei Turnier gestorben

Das Pferd Diamond Star von Olympia-Reiterin Anabel Balkenhol ist bei einem Dressurturnier in Ankum unerwartet gestorben. "Das ist mit Abstand das Schlimmste, was einem Reiter passieren kann", sagte die 44-Jährige aus Rosendahl in einer Mitteilung des Dressurclubs Ankum zum plötzlichen Tod ihres 13 Jahre alten Oldenburger Hengstes.