Fußball

Werder Bremen muss vorerst auf Torwart Jaroslav Drobny verzichten. Der tschechische Keeper fällt beim Fußball-Bundesligaclub wegen einer Handverletzung aus. Er hat nach Angaben des Vereins einen Bruch der Elle im Handgelenksbereich und einen kleinen Bruch im Handwurzelbereich erlitten.

Bremen. Das ergab eine eingehende Untersuchung am Freitag in Bremen.

"Die Hand wird jetzt geschient und ruhiggestellt, anschließend müssen wir abwarten, wie der Heilungsprozess verläuft. Es sieht danach aus, dass er uns mehrere Wochen fehlen wird", sagte Torwart-Trainer Christian Vander auf der Werder-Homepage.

Trainer Alexander Nouri sah noch einen Hoffnungsschimmer. "Drobny wird nächste Woche alles ausprobieren, um nicht auszufallen", sagte Nouri der "Kreiszeitung Syke". Der Coach verwies auf eine mögliche Schiene an der Hand sowie Schmerzmittel. "Wir müssen das abwarten, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber dem Spieler", fügte der neue Werder-Trainer hinzu.

Drobny hatte sich die Verletzung im Training der tschechischen Nationalelf zugezogen, die am Samstag in Hamburg gegen Deutschland antritt. Er musste daraufhin die Länderspielreise abbrechen. Der Werder-Keeper war am Donnerstagabend aus Hamburg nach Bremen zurückgekehrt.

dpa