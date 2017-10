Paul liegt der Matsch am besten

Radsport

170 Radler starten beim Ihme-Cross. Hannoveranerin siegt in der Frauen-Elite.

Hannover. Es geht wild zur Sache beim Radcross – über Wiesen, Schotter und durch Matsch. Das einzige Rennen in der Region organisiert die RSG Hannover, und beim Ihme Cross war am Dienstag wieder richtig was los. Auch aus Hannover-Sicht gab’s Grund für viel gute Laune.

„Die Fahrer sind schon ein bisschen verrückt“, sagte RSG-Vorsitzender Detlef Wachsmuth und lachte. Dank „idealem Crosswetter“ an der Ihme fuhren gut 170 Radler mit von der Schüler- bis zur Ü-60-Klasse. Morgens gab es ein bisschen Regen, zum Start hin wurde es trocken. Da fällt das Radeln über nasse Wiesen und Co. zwar trotzdem „sauschwer“, weiß Wachsmuth. Doch Hannovers Radler machten es gut gegen Konkurrenz aus Nordrhein-Westfalen, Hamburg und dem Saarland.

In der Frauen-Eliteklasse ließ RSG-Fahrerin Stefanie Paul bei ihrem Heimrennen nichts anbrennen und holte Platz eins – so wie ihr Sohn Anton (7) in der jüngsten Nachwuchsklasse. Der beste Hannoveraner bei den Herren war Alexander Schlenkrich (HRC) auf Rang sechs, das Rennen gewann Fabian Brzezinski aus Herford. Bei den Schülern U 15 siegte Silas Kuschla von Blau-Gelb Langenhagen, Vater Sven holte den Ü-40-Sieg. In der Klasse der Fahrer 50+ wurde der Langenhagener Bäcker Michael Zwick Zweiter. Wachsmuth gefiel’s: „Es waren klasse Rennen. Wir sind sehr zufrieden!“

Von Jonas Szemkus