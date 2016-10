Fußball

Werder Bremen hat den Trainerstab mit Markus Feldhoff erweitert. Der frühere Profi unterstützt den neuen Chefcoach Alexander Nouri mit sofortiger Wirkung als Co-Trainer beim Fußball-Bundesligisten.

Bremen. Zuletzt hatte der 42 Jahre alte Feldhoff beim Drittligisten SC Paderborn als Co-Trainer auf der Bank gesessen.

"Markus war mein Wunschkandidat für diese Position. Wir haben in Uerdingen und Osnabrück zusammen auf dem Platz gestanden und waren in den vergangenen Jahren auch immer im regelmäßigen Austausch", teilte Nouri am Mittwoch auf der Werder-Homepage mit. Manager Frank Baumann sieht nach der Verpflichtung von Feldhoff das Bremer Trainerteam für die Zukunft gut aufgestellt: "Wir sind davon überzeugt, dass er seine Erfahrungen positiv in das Team einbringen wird."

dpa