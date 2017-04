Fußball

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat seine sportliche Talfahrt am Sonntag mit einer 1:2 (0:1)-Niederlage beim VfL Osnabrück fortgesetzt. Dennis Erdmann (90. Minute) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Hanseaten, die nach dem siebten sieglosen Spiel in Serie nur noch vier Punkte vom ersten Abstiegsplatz trennen.

Rostock. Anthony Syhre (29.) und Michael Hohnstedt (90.+1) trafen vor 11 044 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke für den VfL, der den dritten Tabellenrang behauptete.

In einer von beiden Vertretungen offensiv geführten Partie starteten die auf vier Positionen umformierten Gäste mit einem Lattenkopfball von Stephan Andrist in der siebten Minute furios. In der Folge aber übernahmen die heimstarken Osnabrücker das Heft des Handelns und wurden nach einer knappen halben Stunde mit dem insgesamt verdienten Führungstreffer belohnt.

Nach dem Wiederanpfiff steigerten sich die Rostocker und waren optisch auch überlegen. Zwingende Gelegenheiten ergaben sich aus den Bemühungen allerdings nicht, obwohl Hansa-Trainer Christian Brand die Offensive mit einigen Wechseln verstärkte. Erdmanns Ausgleich ließ die Hoffnung auf einen Punkt wachsen, der aber noch leichtfertig verschenkt wurde.

dpa