Der Osnabrücker Trainer Joe Enochs reagiert an der Seitenlinie. © Friso Gentsch/Archiv

Fußball

Der VfL Osnabrück lässt sich im Meisterschaftskampf der 3. Fußball-Liga nicht abschütteln. Das Team von Trainer Joe Enochs kehrte mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:0) vom Spitzenspiel beim Mitbewerber Fortuna Köln zurück.

Köln. "Es ist nicht alles gut gewesen, aber wir haben einen wertvollen Punkt gewonnen. Man darf nicht vergessen, dass wir zwei der besten Defensivspieler der 3. Liga ersetzen mussten", kommentierte Enochs das Remis.

Ohne Tony Syhre und Christian Groß, die bis zum Jahresende ausfallen werden, stand die Osnabrücker Abwehr in einer temporeichen Partie lange Zeit sicher. Nach der VfL-Führung durch Bastian Schulz (38./Foulelfmeter) wurde die Fortuna in der zweiten Halbzeit stärker. Hamdi Dahmani (67.) gelang mit seinem achten Saisontreffer der Ausgleich.

Werder Bremen II erlitt nach fünf Partien ohne Niederlage einen Rückschlag. Beim 0:2 in Halle war der Werder-Nachwuchs chancenlos und fiel auf Platz 16 zurück. "Was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat, konnten wir diesmal nicht auf den Platz bringen", haderte Trainer Florian Kohlfeldt.

dpa