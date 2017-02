Handball

Oldenburgs Handballerinnen gewinnen erstes Spiel im EHF-Cup

Die Handball-Frauen des VfL Oldenburg haben in der Gruppenphase des EHF-Cups im fünften Spiel den ersten Sieg geschafft. Der Bundesligist gewann am Samstag beim französischen Club Nantes Loire Atlantique HB mit 29:28 (11:13), bleibt mit zwei Punkten allerdings Tabellenletzter in der Gruppe A und hat keine Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale.