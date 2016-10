Handball

Die Handball-Frauen des VfL Oldenburg müssen in der dritten Runde des EHF-Cups gegen TTH Holstebro aus Dänemark antreten. Das Team aus dem nördlichen Nachbarland gilt als schwerer Gegner.

Wien. Holstebro war vorige Saison Europapokalsieger der Pokalsiegerinnen, hat aber mehrer gute Spielerinnen verloren. Das Hinspiel findet am 12./13. November in Dänemark statt, das Rückspiel eine Woche später in Oldenburg. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien.

dpa