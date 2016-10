Handball

Die Handball-Frauen des VfL Oldenburg haben sich im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde des EHF-Pokals eine gute Chance auf das Weiterkommen erspielt. Der Bundesligist besiegte am Sonntag den französischen Club Fleury HB mit 29:22 (15:10) und darf damit auf den Einzug in die dritte Runde hoffen.

Oldenburg. Nationalspielerin Angie Geschke war vor 764 Zuschauern in Oldenburg mit neun Treffern beste Werferin auf Seiten der Niedersachsen. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag (17.15 Uhr) in Frankreich statt.

dpa