Handball

Oldenburger Handball-Frauen mit guter Ausgangsposition

Die Handball-Frauen des VfL Oldenburg haben sich in der dritten Runde des EHF-Cups eine gute Ausgangsposition erspielt. Der Bundesligist gewann am Sonntag das Hinspiel beim dänischen Club Team Tvis Holstebro mit 27:25 (11:11) und kann sich im Rückspiel am kommenden Sonntag in Oldenburg für die Gruppenphase qualifizieren.