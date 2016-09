Handball

Die Handball-Frauen des VfL Oldenburg haben beste Chancen auf den Einzug in die 2. Runde des EHF-Cups. Der Bundesligist besiegte am Samstagabend im Hinspiel das israelische Team Bnei Herzliya souverän mit 41:20 (21:8).

Oldenburg. Beste Werferin in der Mannschaft von Trainer Leszek Krowicki war Kelly Dulfer mit sechs Treffern. Das Rückspiel findet nach einem Tausch des Heimrechts bereits am Sonntag erneut in Oldenburg statt. Herzliya liegt etwa 15 Kilometer nördlich von Tel Aviv.

dpa