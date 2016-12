Basketball

Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat Vladimir Mihailovic vom Liga-Konkurrenten Würzburg verpflichtet. Der vielseitige Guard unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vertrag bis zum Saisonende und könnte bereits im Heimspiel gegen Gießen am Samstag sein Debüt bei den Oldenburgern geben.

Oldenburg. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Am Mittwoch hatte der 1,93 Meter große Flügelspieler einvernehmlich seinen Vertrag in Würzburg aufgelöst.

Mit der Verpflichtung des Montenegriners reagierten die Baskets auf den Ausfall von Vaughn Duggins, der wegen einer Fußverletzung auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. "Vladimir Mihailovic ist ein flexibel einsetzbarer Spieler mit hoher Qualität, der charakterlich perfekt zu unserem Team passen wird", sagte Baskets-Geschäftsführer Hermann Schüller.

dpa