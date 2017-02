Basketball

Oldenburg nur 82:82 im Achtelfinal-Hinspiel

Die EWE Baskets Oldenburg haben im Achtelfinale der Basketball-Champions-League eine gute Ausgangsposition verpasst. Die Niedersachsen trennten sich am Dienstag im Hinspiel vom türkischen Club Banvit Bandirma mit 82:82 (41:35). Das Rückspiel findet am 7. März (18.00 Uhr) in Bandirma statt.