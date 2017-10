Basketball

Oldenburg gewinnt in der Basketball-Champions-League

Die EWE Baskets Oldenburg haben den ersten Erfolg in der Basketball-Champions-League geschafft. Die Niedersachsen siegten am Mittwochabend beim italienischen Club Dinamo Sassari 83:76 (43:46) und haben nach dem zweiten Spieltag in der Gruppe A einen Erfolg und eine Niederlage auf dem Konto.