Basketball

Die EWE Baskets Oldenburg haben sich zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase für die erste Playoff-Runde in der Basketball-Champions-League qualifiziert. Der Bundesligist siegte am Mittwoch gegen den türkischen Club Usak Sportif ohne Probleme mit 106:77 (53:42) und rangieren mit acht Siegen und vier Niederlagen auf dem zweiten Platz.

Oldenburg. Sollten die Niedersachsen in der Gruppe C noch Tabellenführer werden oder als einer der drei besten Gruppenzweiten ins Ziel kommen, würden sie direkt in die zweite Playoff-Runde einziehen. Beim ungefährdeten Sieg gegen Usak war Baskets-Center Brian Qvale mit 21 Punkte Top-Scorer der Partie.

dpa