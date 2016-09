Fußball

Mario Gomez und der VfL Wolfsburg haben am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga leichtfertig einen Sieg verschenkt. Der Nationalstürmer vergab beim 0:0 des Champions-League-Anwärters bei 1899 Hoffenheim etliche Chancen und wartet noch auf sein erstes Tor für den VW-Club.

Sinsheim. Vor 23 295 Zuschauern am Samstag in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena rettete der starke Torhüter Oliver Baummann der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann einen Punkt.

Wolfsburg bleibt damit ohne Gegentor, Hoffenheim nach dem dritten Unentschieden noch ohne Sieg in dieser Saison. Es war das erste torlose Remis zwischen beiden Teams in bisher 17 Spielen. VfL-Chefcoach Dieter Hecking hatte einiges umgestellt und Philipp Wollscheid, Maximilian Arnold und Vierinha für Robin Knoche und die verletzten Luiz Gustavo und Daniel Didavi in die Startelf befördert.

dpa