Fußball

Nouris Auftakt in Bremen mit fünf Nachwuchsspielern

Mit fünf Nachwuchsspielern ist Alexander Nouri in seine erste Woche als Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen gestartet. Der am Sonntag beförderte U23-Coach ließ am Dienstag vier Spieler aus dem Kader der zweiten Mannschaft mit den Profis trainieren: Luca Zander, Thore Jacobsen, Jesper Verlaat und Mohamed Aidara.