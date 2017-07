Abdelhak Nouri. © Marijan Murat/Archiv

Fußball

Nouri nach Zusammenbruch im "künstlichen Tiefschlaf"

Fußballprofi Abdelhak Nouri von Ajax Amsterdam bleibt nach seinem Zusammenbruch im Testspiel gegen Werder Bremen in einem "künstlichen Tiefschlaf". Das teilte sein Verein am Samstagabend via Twitter mit.