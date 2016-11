Tischtennis

Zwei Tischtennis-Talente aus Niedersachsen schlagen bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Kapstadt auf. Caroline Hajok vom Zweitligisten MTV Tostedt und Tobias Hippler von TuS Celle schafften den Sprung in das Sechser-Aufgebot des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB).

Hannover/Kapstadt. Sie starten bis zum 7. Dezember in den drei Konkurrenzen Einzel, Doppel und Mixed. In den Mannschafts-Wettbewerben, die am Mittwoch in Südafrika begannen, ist der DTTB nicht vertreten.

dpa