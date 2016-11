Fußball

Mehreren Dutzend gewaltbereiter Fußballfans droht für das Zweitliga-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ein Langzeitgewahrsam. Nach Angaben einer Polizeisprecherin prüfte die Justiz am Samstag, ob gegen die mutmaßlichen Krawallmacher eine entsprechende Maßnahme verhängt werden kann.

Hannover. "Sie wären dann bis morgen nach dem Spiel in Gewahrsam", sagte die Sprecherin vom Lagezentrum des Innenministeriums in Hannover. Ein Haftrichter will bis zum Abend darüber entscheiden. Die Maßnahme diene der Gefahrenabwehr.

Insgesamt hatte die Polizei rund 170 gewaltbereite Fußballfans vor dem brisanten Duell zwischen dem Tabellenführer aus Braunschweig und Absteiger Hannover vor einem Baumarkt in Hildesheim festgenommen. Sie hatte damit eine verabredete Prügelei verhindert. Insgesamt waren hunderte Polizisten aus ganz Niedersachsen im Einsatz. Sie stellten diverse Schlagwaffen sicher. Ein Polizist wurde leicht verletzt, als er von einem mutmaßlichen Krawallmacher mit dem Auto angefahren worden war. Das Spiel wird am Sonntag um 13.30 Uhr in Braunschweig angepfiffen.

dpa