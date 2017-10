Niederlage im Doppelpack für den SC Bison

Rollhockey

Die Calenberger Männer unterliegen der ERG Iserlohn in eigener Halle mit 3:7. Auch die Frauen gehen gegen die Sauerländerinnen in Führung, doch die Routine der Gäste setzt sich noch durch.

Rollhockey. Am 2. Spieltag haben es die Frauen des SC Bison Calenberg mit dem Schwergewicht der Bundesliga schlechthin zu tun bekommen. Zu Gast in Eldagsen war die ERG Iserlohn, und damit der Serienmeister der vergangenen Jahre. Nach der unnötigen Niederlage in Wuppertal sollte nun mit der richtigen Einstellung ein Sieg gegen den großen Favoriten her. Wie groß ist wohl das Leistungsvermögen der Bisons?

Vor dem Anpfiff herrschte in der Halle eine ausgelassene Stimmung. Laute Musik begleitete das Warmmachen, die Gäste aus Iserlohn betraten das Spielfeld einige Minuten später als die Blau-Gelben. Eine Gelassenheit, die sich anfangs auch im Spiel bemerkbar machen sollte. Auf der Bank nahm bei der ERG überdies nur eine Spielerin Platz.

Die Bisons starteten furios in die Partie und konnten sich nach einer Doppelchance in der 2. Minute bereits über einen Torerfolg freuen. Lisa Dobbratz hatte genau gezielt. Jedoch ließen sich die Gäste nicht beirren – sie spielten weiter ihren Stiefel runter und zwangen die Torfrau der Gastgeberinnen, Claudia Meyer, zu einigen guten Paraden. Trotz des hohen Drucks konnte der SCBC in Minute 14 erhöhen. Die zuvor eingewechselte Anna Hartje, die entgegen der ursprünglichen Planung nicht mehr zwischen den Pfosten steht, sondern wieder im Angriff wirbelt, verwandelte einen Penalty.

Die Iserlohnerinnen blieben ihrer Linie stoisch treu und verkürzten direkt im Anschluss durch die erfahrene Maren Wichardt (15.). Lediglich 120 Sekunden später gelang ihr per Distanzschuss der Ausgleich. Bald drückte sich diese Überlegenheit auf dem Feld auch auf der Punktetafel aus, denn die Gäste blieben am Drücker und legten in der 19., 20. und 22. Minute noch vor der Pause drei Treffer nach. Hartje hielt die Bisons mit ihrem zweiten Tor im Rennen (22.) – es ging mit 3:5 in die Pause. Auf dem Weg in die Kabine herzten sich diverse Spielerinnen beider Mannschaften, sie kennen sich aus der Nationalmannschaft.

Nach dem Wiederanpfiff zeichnete sich schnell ein ähnliches Bild wie zuvor ab. Bei den Akteurinnen aus Eldagsen ließen langsam, aber sicher die Kräfte nach, was die Gäste mit drei weiteren Treffern bestraften (29., 36., 45.). Auf der Anzeigetafel stand am Ende ein 3:8. Die Enttäuschung war den Bisons ins Gesicht geschrieben. Sich gegenseitig tröstend verbrachten sie noch einen Moment auf dem Spielfeld, um die zweite Niederlage im zweiten Spiel zu verdauen. Gegen die Erfahrung und die Qualität der Iserlohnerinnen war in dieser Partie kein Kraut gewachsen, kein Punkt zu holen.

Ähnlich war der Spielverlauf bei den Männern. Auch sie gingen gegen die ERG Iserlohn in Führung, auch sie verließen die Bahn als unterlegene Mannschaft – 3:8 (2:4) lautete das Ergebnis aus Sicht des Teams von Tonny van den Dungen, das die Tabellenführung in der 1. Bundesliga damit wieder los ist.

Rückkehrer und Trainersohn Rico van den Dungen brachte die Gastgeber in Führung (5.), sie hätten sogar erhöhen können, ließen jedoch einen Penalty ungenutzt. Das rächte sich: Nils Hilbertz (8.) und Kai Milewski (12.) wendeten das Blatt. Brandt glich aus (17.), doch Pereira per Penalty (18.) und Hilbertz (25.) stellten die Weichen auf Sieg für die Gäste. In Halbzeit zwei erhöhten Pereira (28.) und Hilbertz per Doppelpack in Minute 30, Brandt verkürzte nur noch (33.).

Von Marian Swiderke und Ulrich Bock