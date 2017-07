Gehandicapt: Iquitos läuft in Hamburg auf den zweiten Platz im Großen Hansa-Preis. Das Pferd wurde noch von einer Augenverletzung behindert. © Petrow

Galoppsport

Der „Galopper des Jahres“ von der Neuen Bult wird mit tränendem Auge Zweiter in Hamburg. Klug-Hengst Windstoß feiert Triumph im Deutschen Derby.

Hannover. Es war doch zu früh für Iquitos. Der „Galopper des Jahres“ aus dem Trainingszentrum Langenhagen wurde zwar Zweiter beim Großen Hansa-Preis über 2400 Meter und stellte damit seinen Trainer Hans-Jürgen Gröschel zufrieden. Doch der Coach räumte nach dem Gruppe-II-Rennen über 2400 Meter ein, dass das Pferd nicht topfit an den Start auf der Rennbahn in Hamburg-Horn gegangen war. „Die Augenverletzung ist immer noch nicht ausgeheilt“, sagte Gröschel. „Der Tierarzt hatte am Freitag zwar grünes Licht gegeben, aber das war nicht der Iquitos, den ich kenne.“

Der Rang unmittelbar hinter dem klaren Sieger Dschingis Secret auf weichem Geläuf zeige dennoch, welche Klasse und Möglichkeiten Iquitos habe. Angesichts dieser Umstände sei er „sehr zufrieden“ mit dem Resultat, das das Pferd und Jockey Andrasch Starke erzielt haben, resümierte Gröschel.

Der 74-Jährige lässt seinen besten Galopper im Stall nun erst einmal pausieren: „Das Auge hat während des Rennens auch getränt, das wollen wir jetzt zu einhundert Prozent auskurieren.“

Über einen Sieg in Hamburg freute sich am Sonntag Gröschels Kollege Christian Sprengel, sein siebenjähriger Wallach El Zagal gewann als Außenseiter einen Ausgleich II über 1200 Meter. Zudem verbuchte der 60-Jährige mit Shining Lord, Event Air und Sweet Thomas weitere Top-Drei-Plätze, Gröschels Pferde Fair Trade und All Win erliefen zweite Plätze auf der Horner Rennbahn.

Derbysieg für Windstoß: Der Pechvogel von Langenhagen triumphierte am Sonntag in Hamburg. Der von Markus Klug in Köln-Heumar trainierte Windstoß und sein Jockey Maxim Pechuer gewannen das Deutsche Derby über 2400 Meter (Gruppe I) mit einer Länge Vorsprung auf Enjoy Vijay, der von Starke, dem renommiertesten deutschen Jockey geritten wurde. Den dritten Platz belegte ebenfalls nur knapp zurückliegend Rosenpurpur unter Daniele Porcu, die beiden platzierten Galopper werden von Peter Schiergen vorbereitet.

Siegercoach Klug hatte im Derby gleich sieben Pferde an den Start gebracht, darunter auch den Wettfavoriten Colomano (Reiter Andreas Helfenbein), Sieger des Kölner Union-Rennens. Doch das Paar landete nur auf dem 13. Platz, dafür nutzte Windstoß mit einem beherzten Endspurt die Chance zum großen Triumph. Das war ausgleichende Gerechtigkeit für ein unglückliches Rennen auf der Neuen Bult vor vier Wochen: Da stürzte Windstoß im Derby-Trial auf der Zielgeraden, blieb aber unverletzt.

Von Carsten Schmidt