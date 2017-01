Werder-Aufsichtsrat Thomas Krohne. © Malte Christians dpa/Archiv

Sportpolitik

Neuer Werder-Aufsichtsrat will mehr Internationalisierung

Der neue Werder-Aufsichtsrat Thomas Krohne will eine stärkere Internationalisierung bei der Vermarktung des Fußball-Bundesligisten. Die Bremer hinken nach seiner Einschätzung im Vergleich zu anderen Bundesligisten "deutlich hinterher", sagte Krohne am Dienstag in Düsseldorf bei einem Kongress (SpoBis).