Fußball

Wolfsburgs neuer Außenstürmer Paul-Georges Ntep will sich in der Fußball-Bundesliga wieder für die französische Nationalmannschaft empfehlen. "Zur Zeit bin ich vom Nationalteam weit entfernt.

La Manga. Ich will mich mit Leistung anbieten. Das ist für mich eine gute Möglichkeit, ich mag die deutsche Liga sehr", sagte der 24-Jährige nach seinem ersten Training am Montag im Trainingslager im spanischen La Manga. "Der VfL ist für mich ein großer Club in Deutschland und ein großer Club in Europa." Bislang spielte Ntep zweimal für die Équipe Tricolore.

Der Tabellen-13. hatte Ntep als vierten Winter-Zugang für rund fünf Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet. Die Planungen sind damit zunächst abgeschlossen.

dpa