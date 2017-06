American Football

Aussichtslos ist die Lage noch nicht, aber schon höchst bedrohlich! Hannovers höchstspielenden Football-Männern von den Arminia Spartans droht der bittere Abstieg aus der dritten Liga in die Oberliga. Es ist schon fünf vor zwölf.

Hannover. Nach sieben Spielen haben die Spartans erst einen Sieg. Viel zu wenig für die eigenen Ansprüche: Denn vor der Saison hatten sie mit dem Aufstieg in Liga zwei geliebäugelt. Noch ist aber genug Zeit, Fahrt aufzunehmen! Fünf Spiele sind noch zu absolvieren, mindestens zwei müssen die Spartans mehr gewinnen als die Keller-Rivalen aus Hamburg und Göttingen. Unmöglich ist das nicht, aber nach den letzten beiden Niederlagen, dem demoralisierenden 7:70 in Elmshorn und dem frustrierenden 10:16 mit dem nicht anerkannten Touchdown in der Schlusssekunde gegen Braunschweig ist das Nervenkostüm extrem angespannt. Sonnabend bei den Hamburg Pioneers hilft nur ein Sieg.

„Wir müssen Gas geben. Mit dem Abstieg befasse ich mich nicht. Wenn man den im Hinterkopf hat, kann man nicht konzentriert spielen“, sagt Teamkapitän Martin Nitschke: „Wir müssen es einfach noch schaffen!“ Er weiß, wovon er spricht. Seit der Gründung der Spartans vor zehn Jahren ist der 36-Jährige dabei und erlebte auch den Abstieg 2010 in die Oberliga mi. „Damals ist das Team aber komplett zusammengeblieben. Die Oberliga war noch schwächer als sie jetzt ist. So konnten wir direkt wieder aufsteigen“, erinnert er sich. Wie es jetzt im Fall eines Abstiegs wäre? „Darüber will ich einfach nicht nachdenken“, sagt Nitschke. Abwanderungen der besten Spieler zu den Erstligisten Braunschweig Lions, Hildesheim Invaders oder Hamburg Huskies wären wahrscheinlich. Und mit den Hannover Grizzlies, die vorm Aufstieg in die Oberliga stehen, gäbe es auch in Hannover direkte Konkurrenz.

Seit dem Wiederaufstieg 2011 sind die Spartans Dauer-Regionalligist. Ob das so bleibt? Abteilungsleiterin Inna Lempert verbreitet Durchhalteparolen. „Bei noch fünf offenen Spielen können wir doch nicht aufgeben. Ich glaube an die Rettung“, sagt sie und erteilt auch Headcoach Winston Huggins die Absolution: „Der tut schon fast mehr als in seiner Macht steht. Einzelgespräche, Analysen der Spiele und Gegner, Motivation – mehr geht nicht. Auch in die Mannschaft habe ich Vertrauen“, sagt Lempert.

Ein Sieg in Hamburg würde die Hoffnung auf den Klassenerhalt zumindest deutlich vergrößern. Danach steht eine kurze Sommerpause an. Und die Spartans müssen wegen Baumaßnahmen auf ihrem Gelände zum Training auf den Platz der Hannover Stampeders in Anderten ausweichen. „Trainingsspiele gegen die können Abwechslung und neue Motivation bringen. Aber nur, wenn wir in Hamburg nicht eine weitere Niederlage kassieren“, meint Nitschke. Sonst könnte es frühzeitig zu spät sein für die Rettung ...

Von Matthias Abromeit