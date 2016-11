Fußball

Nationalelf spielt mit Wolfsburger Gerhardt gegen Italien

Mit Länderspiel-Debütant Yannick Gerhardt in der Startelf will Bundestrainer Joachim Löw gegen Italien spielen. Der 22 Jahre alte Wolfsburger soll beim letzten Länderspiel des Jahres am Dienstag (20.45 Uhr) im Giuseppe-Meazza-Stadion als linker Außenverteidiger neben den etablierten Defensivkräften Mats Hummels und Benedikt Höwedes spielen.