Gute Laune bei reichlich Wind und Regen: Die jüngsten Segler sind in den Optimisten unterwegs. © Ibold

Segeln

Starker Wind, ordentlicher Wellengang und dazu reichlich Regen: Bei der Landesjüngstenmeisterschaft haben es die Segler in den Booten der Optimisten-Klasse nicht leicht gehabt. Besonders gut hat sich beim Schaumburg-Lippischen SV ein Achtjähriger geschlagen.

Segeln. Auch das Steinhuder Meer hat bisweilen reichlich Wellen zu bieten, wenn der Wind entsprechend ist. Das haben die Nachwuchssegler bei der Landesjüngstenmeisterschaft zu spüren bekommen, die beim Schaumburg-Lippischen SV (SLSV) anlässlich der Regatta um den Goldenen Steinhuder Optimist ausgetragen worden ist.

In der Gruppe A gewann Caspar Bruhns aus Schleswig-Holstein, Niedersachsenmeister wurde daher Ben Kuhlemann vom SC Clarholz als Zweiter. Silber gewann Larissa Harfst vom SV Großenheidorn. In der Gruppe siegte Finja Imbrock vom WSV Altwarmbüchen, Ari Bussing von der Baltischen SV Steinhude fuhr auf Position zwei. „Besondere Anerkennung gilt Noah Breitenstein, der als Jüngster mit acht Jahren nicht nur alle vier Wettfahrten der Gruppe B durchhielt, sondern sogar Fünfter wurde“, lobte die SLSV-Jugendwartin Andrea Schlüter ihren Vereinskameraden. Sie zollte überdies allen Startern Respekt, zumal sich am zweiten Regattatag starker Regen zum Wind gesellte. „Es waren schon besondere Bedingungen, die die jugendlichen Segler auch dank unseres bewährten Wettfahrtteams unter Leitung von Heiner Forstmann und vielen Unterstützern hervorragend gemeistert haben. Die Stimmung war großartig.“

Bei der Baltischen SV stehen am Wochenende die Wettfahrten um den Piraten-Preis und den Samowar für H-Jollen auf dem Plan. Pro Klasse sind fünf Rennen vorgesehen, der erste Start soll am Sonnabend um 12 Uhr erfolgen.

Den Piraten (eine robuste Jolle für zwei Segler) dient der Wettbewerb nicht zuletzt dem Kennenlernen des Reviers – im nächsten Jahr richten die Balten die internationale deutsche und die Jugend-Meisterschaft aus.

Von Stefan Dinse