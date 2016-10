Fußball

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat mit dem 19-Jährigen Elias Huth einen Profivertrag abgeschlossen. Der Stürmer war im Sommer vor einem Jahr vom FSV Frankfurt nach Hannover gewechselt und spielt derzeit in der zweiten 96-Mannschaft.

Hannover. In der Regionalliga schoss Huth bisher in zehn Spielen sechs Tore. "Elias hat in den vergangenen Monaten eine tolle Entwicklung genommen und den Übergang vom Nachwuchs- in den Herrenbereich sehr gut bewältigt", sagte der Sportliche Leiter Christian Möckel in einer Mitteilung. Über die Laufzeit des Kontraktes wollte der Verein keine Angaben machen.

dpa