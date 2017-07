Leichtathletik

Der Wille war da, aber letztlich hat sich Melina Gryschka von der Vernunft leiten lassen. Bei der deutschen Meisterschaft in Erfurt stand die in den USA studierende Osterwalderin im Finale des 5000-Meter-Laufes, das sie indes nach der Hälfte abgebrochen hat. Sie sei nicht vollkommen fit gewesen, erklärte die 23-Jährige von Hannover 96.

Osterwald. „Es wäre sonst der richtige Wettkampf für mich gewesen“, sagte Gryschka nach ihrem Auftritt im Steigerwald-Stadion. „Ich wollte bei der DM noch gerne meinen Verein repräsentieren. Das Laufen selbst ging eigentlich auch ganz gut, Aber körperlich war ich nicht auf dem Stand, auf dem ich hätte sein müssen.“

In den USA hat Gryschka bereits eine komplette Saison hinter sich. „Die steckt mir in den Beinen. Das habe ich in Erfurt gemerkt“, sagte die Studentin. Den Wettbewerb gewann die Hessin Gesa Felicitas Krause vom Verein Silvesterlauf Trier. Für die 5000 Meter, die sie nur 21 Stunden nach ihrem Sieg im Hindernislauf über 3000 Meter anging, brauchte sie 16:20:10 Minuten.dh

Von Dirk Herrmann