Nach Sieg gegen Werder: Braunschweig bezieht Trainingslager

Am Tag nach dem Testspielsieg gegen Werder Bremen hat Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig sein Trainingslager im spanischen Mijas Costa bezogen. Bis zum 22. Januar wird Trainer Torsten Lieberknecht sein Team in Andalusien auf die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga vorbereiten.