Fußball

Nach den Anschlägen in Dortmund werden die ohnehin schon hohen Sicherheitsvorkehrungen für das brenzlige Zweitliga-Derby Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig am Samstag noch einmal erhöht.

Hannover. "Die Polizeipräsenz am Stadion wird nochmals verstärkt", teilte 96 am Donnerstag mit. "Zudem wurde entschieden, dass keine Rucksäcke oder größere Taschen mit in die HDI Arena gebracht werden dürfen."

Zuvor hatte der Einsatzleiter der Polizei bereits mitgeteilt, "die gesamte niedersächsische Bereitschaftspolizei" im Einsatz zu haben. Polizeivizepräsident Jörg Müller sprach dabei von einer "Herkulesaufgabe". Anders als bei normalen Fußballspielen sollen diesmal auch Polizeibeamte die Ordner bei den Einlasskontrollen unterstützen. Beim Hinspiel im November 2016 waren rund 2600 Landes- und Bundespolizisten im Einsatz.

In den vergangenen Jahren hatte es rund um das Niedersachsenderby immer wieder teils schwere Ausschreitungen gegeben. In diesem Jahr kommt zur Rivalität beider Clubs die sportliche Brisanz hinzu. Beide Teams kämpfen um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga.

dpa