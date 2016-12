Fußball

Nach der Ablösung von Sportchef Klaus Allofs muss sich Trainer Valérien Ismaël kurzfristig keine Sorgen um seinen Job beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg machen.

Wolfsburg. Ismaël soll den Tabellen-15. auf jeden Fall in den bis zur Winterpause noch ausstehenden Partien gegen Eintracht Frankfurt und bei Borussia Mönchengladbach betreuen. "Das wird definitiv so sein", sagte VfL-Clubchef Wolfgang Hotze am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Ismaël holte als Nachfolger des ebenfalls bereits beurlaubten Dieter Hecking bislang nur vier Punkte aus sieben Spielen. Medienberichten zufolge hatte sich der VfL daher zuletzt bereits wieder nach Trainer-Alternativen umgesehen. Zunächst hatte sich der Volkswagen-Club am Montag aber von Allofs getrennt.

Mit der Suche nach einem Nachfolger des 60-Jährigen will sich der VfL nun Zeit lassen. "Es sucht keiner im Moment", sagte Hotze, der zunächst die Aufgaben von seinem bisherigen Geschäftsführer-Kollegen Allofs übernommen hat: "Unser dringlichsten Problem ist, die sportliche Situation zu verbessern."

dpa