Fußball

Der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) hat sich nach der Niederlage gegen den SV Wilhelmshaven vor dem Bundesgerichtshof (BGH) zurückhaltend zu den nächsten Schritten geäußert.

Bremen. Zunächst soll die schriftliche Urteilsbegründung abwartet und dann mit den DFB sorgfältig analysiert werden. Aussagen, ob und wann der inzwischen siebtklassige SV Wilhelmshaven wieder in die Regionalliga Nord eingegliedert wird, gab es nicht.

"Auf Basis dieser Begründung und der sich daraus ableitenden Konsequenzen gilt es dann zum einen umgehend zu klären, ob sich aus diesem Urteil Regressansprüche ergeben", teilte der NFV am Dienstag mit. Weiterhin heißt es in dem Schreiben: "Zum anderen muss auch geprüft werden, welche Änderungen in den Satzungen der deutschen Fußballverbände notwendig sind, damit den Verpflichtungen gegenüber der FIFA und den anderen weltweiten Fußballorganisationen auch weiterhin nachgekommen werden kann."

Der NFV schloss sich damit der Position des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an. NFV-Chef Eugen Gehlenborg bekräftigte die Aussage von DFB-Vizepräsident Rainer Koch: "Denn ein rechtssicherer Spielbetrieb sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene ist ohne einheitliche, nachvollziehbare und verbindliche Regelungen nicht möglich."

dpa