Rudern

Der Velberaner Malte Engelbracht hat sich in München richtig ins Zeug gelegt. Mit Gold und Silber bei der deutschen U-19-Meisterschaft löste der Athlet vom DRC Hannover das WM-Ticket. Vermutlich wird der 18-Jährige im olympischen Doppelvierer sitzen.

Rudern. Malte Engelbracht hat es in seinem Doppelvierer mit den Stärksten der Rangliste aufgenommen – und sie auf dem Weg zur Weltmeisterschaft hinter sich gelassen. Der Velberaner gewann als Bugmann U-19-Gold auf der Regattastrecke München in Oberschleißheim. Der 18-Jährige vom DRC Hannover von 1884 hat sich damit für die WM qualifiziert und wird vermutlich in dieser olympischen Bootsklasse versuchen, seine vierte Medaille zu ergattern. Es könnte indes sein, dass die Bundestrainer die Boote in der Vorbereitung noch umbesetzen. „Eine famose Leistung und eine große Überraschung. Immerhin ist die nominell beste Formation deutlich distanziert worden“, lobte Christian Held, Sportvorstand des DRC.

Im Doppelvierer saß Engelbracht mit Klas-Ole Lass (RC Potsdam), Tassilo von Müller (RK am Baldeneysee) sowie Til Hildebrandt (Bremer RC Hansa). Über die 2000 Meter schaffte das Quartett im Finale einen Start-Ziel-Sieg in 6:00,72 Minuten und wehrte den Endspurt der Rivalen souverän ab. Bei der 1500-Meter-Marke hatte der Vorsprung mehr als zweieinhalb Sekunden betragen. Zweiter wurde die RG Überlinger RC Bodan / RK am Wannsee / Kettwiger RG / Pirnaer RV (6:02,35). Bronze ging an die favorisierte Crew mit dem WM-Einer-Fahrer Moritz Wolff (Berliner RC), dessen Ersatzmann Raoul-Deniz Overath (Kölner RV) sowie der deutschen Doppelzweier-Formation mit Simon Schlott (RC Witten) und Jan Berend (SC Magdeburg) in 6:03,44 Minuten.

„Es war ein ordentliches Rennen. Die Bedingungen waren mit Schiebewind allerdings sehr schwer“, berichtete Engelbracht. Dieser Rückenwind macht die Boote zwar schneller, dadurch laufen sie aber weniger stabil. Der Velberaner hatte an der Spitze einen großen Anteil daran, dass alles gut funktionierte. „Es war nicht leicht, richtig zu rudern. Alle haben dabei geholfen“, sagte Engelbracht bescheiden.

Bereits im Doppelzweier hatte der Gymnasiast der Humboldtschule in Hannover überzeugt und eine „Siegleistung“ gebracht, wenngleich es dafür nur die Silbermedaille gab. „Das war ein absolut starkes Rennen. Malte und Til waren im Boot“, kommentierte Held und meinte mit dieser Formulierung, dass die siegreiche Crew mit Schlott/Berend im Ziel keine Bootslänge Vorsprung herausgefahren hatte. „Danach war Maltes WM-Nominierung im Grunde nur noch Formsache. Aber wie er dann im Vierer die letzten kleinen Zweifel ausgeräumt hat, das war eine tolle Sache“, fügte Held hinzu. „Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit den Ergebnissen“, fasste Engelbracht zusammen.

Bei der Weltmeisterschaft vom

2. bis 6. August in Trakai (Litauen) zählt der DRV-Doppelvierer nach EM-Silber erneut zu den Favoriten. „Den Gold-Bann hat Malte ja nun auf jeden Fall gebrochen“, stellte Held schmunzelnd fest.

Von Stefan Dinse