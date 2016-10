Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). © Holger Hollemann/Archiv

Ministerpräsident Weil zu Länderspiel: Flagge zeigen!

Ohne Angst geht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstagabend zum Länderspiel von Fußball-Weltmeister Deutschland gegen Nordirland. "Ich hoffe, dass das ein Fußballfest werden wird, das die Erinnerung an das ausgefallene Länderspiel vergessen lässt", meinte er mit Blick auf das am 17. November 2015 wegen Terrorgefahr abgesagte Länderspiel Deutschland - Niederlande in Hannover.