Leichtathletik

Der 21-Jährige von Hannover 96 jagt bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt die etablierte Konkurrenz. Hochspringer Eike Onnen peilt den sechsten Sieg an

Hannover. Die Verfolgerrolle ist auch bei den Leichtathleten beliebt. Insofern mag es ein gutes Omen sein, dass vor den deutschen Meisterschaften in Erfurt an diesem Wochenende gleich drei Hannoveraner augenblicklich die Nummer 2 in Deutschland sind. Hammerwerfer Alexej Mikhailov, Hochspringer Eike Onnen (beide 96) und die für den VfL Oldenburg startende Langsprinterin Ruth-Sophia Spelmeyer haben zudem gute Chancen, dass sie bei ihrem Wettkampf in Thüringen zum Überholen ansetzen und als Nummer 1 heimkehren.

Der 21-jährige Mikhailov stellt sich der Konkurrenz, obwohl er schon am Donnerstag einen fast noch wichtigeren Wettkampf bestreiten – die U23-Europameisterschaft im polnischen Bydgoszcz (Bromberg). „Beide Wettkämpfe sind wichtig“, sagt Mikhailov. „Und beide Male wird es sehr eng zugehen.“ Der Sportsoldat und Student hat in diesem Jahr 72,69 Meter geworfen, besser war nur Alexander Ziegler mit 73,01 Metern. Der fast zehn Jahre ältere Konkurrent lebt und trainiert in den USA, er kommt nach Deutschland nur zu Wettkämpfen.

Familiensache ist seit Jahren in Hannover der Hochsprung. Dort nimmt Eike Onnen den sechsten Titel ins Visier, die Norm für die Weltmeisterschatt in London (2.30 Meter) hat der 34-Jährige schon Mitte Mai erfüllt. Mutter und Trainerin Astrid Fredebold-Onnen erwartet ein spannendes Duell mit Mateusz Przybylko, der sich auf 2,35 Meter steigerte. „Eike ist in guter Form, aber der neue Anlauf ist noch nicht stabil“, sagte Fredebold-Onnen. Eikes Schwester Imke dagegen kann wegen einer Fußverletzung nicht am Hochsprung teilnehmen.

Spelmeyer hofft im 400-Meter-Lauf auf den dritten Sieg in Folge. Bisher lief sie 52,23 Sekunden und damit etwas langsamer als Laura Müller (52,04). Für beide Athletinnen bietet die WM-Einzelnorm (51,70) ein mindestens genauso wichtiges Ziel wie der Titelgewinn.

Auf eine Endlaufteilnahme hoffen in Erfurt Laura Gläsner (VfL Eintracht) über 400 Meter Hürden und Alexander Gladitz (96) über 400 Meter. Den Höhepunkt aus nationaler Sicht bietet in Erfurt der Speerwurf mit Olympiasieger Thomas Röhler und Johannes Vetter, der auch schon fast 90 Meter geworfen hat. Auf den längeren Strecken wollen Constanze Klosterhalfen und Gesa-Felicitas Krause auftrumpfen.

Weitere hannoversche Starter: Maximilian Gilde (Weitsprung), Svenja Gilde (100 Meter Hürden, beide VfL Eintracht), Matthias de Zordo (Speerwurf), Melina Gryschka (3000 Meter), Cathinca van Ameron (Hammerwurf, alle 96), Yannick Reihs (5000 Meter)., Svenja Pingpank (1500 Meter, beide Hannover Athletics), Sarah Fleur Schulze (400 Meter Hürden, TuS Wunstorf) sowie eine Männer-Sprintstaffel des VfL Eintracht.

Von Carsten Schmidt