Hammerwerfen

Er ist eines der größten Hammerwurf-Talente in Deutschland: Alexej Mikhailov von Hannover 96. Am Donnerstag trott der 21-Jährige bei der U23-EM in Polen an. Ziel ist das Finale am Freitag.

Hannover. Wächst da ein Nachfolger für Eike Onnen heran? „Er springt 1,50 Meter hoch, aus dem Stand“, sagt Vladimir Mikhailov über seinen Sohn Alexej. Der Filius zückt sein Mobiltelefon und spielt zum Beweis ein Video ab: Dort ist zu sehen, wie er auf einen Geräteaufbau springt, der auf Oberkörperhöhe ist. Diese Leistung ist umso beeindruckender, weil Mikhailov kein Leichtgewicht, sondern ein Kraftpaket ist: Bei 1,87 Metern Körpergröße wiegt er 107 Kilogramm.

Mit solchen Maßen kann Mikhailov kaum den Hochsprung als bevorzugte Disziplin in der Leichtathletik auswählen – trotz der Dynamik in den Ober- und Unterschenkeln. Der 21-Jährige von Hannover 96 ist Hammerwerfer und gehört zu einer Generation, die auf Athletik setzt – vor 30 Jahren wogen Hammerwerfer noch nahezu drei Zentner. Und er ist Hoffnungsträger in einer Disziplin mit viel Tradition hierzulande, aber auch mit aktuellen Problemen.

Mikhailov hat in diesem Jahr das 7,257 Kilo schwere Wurfgerät auf 72,69 Meter geschleudert. Damit ist er Zweiter in der deutschen Jahresbestenliste. Und er geht bei den am Donnerstag beginnenden U-23-Europameisterschaften in Bromberg (Bydgoszcz, Polen) mit der drittbesten Vorleistung an den Start. „Natürlich möchte ich das Finale erreichen“, sagt er, lässt sich darüber hinaus aber nicht festlegen, „das Feld bis zum achten Rang liegt so eng beisammen, da ist vieles möglich.“

Er ist vorsichtig, weil er am Sonntag bitter erfahren musste, wie Kleinigkeiten Hammerwerfer ins Schleudern bringen können. „Der Ring war zu glatt“, erzählt Mikhailov, er habe keinen Halt gefunden. Prompt blieb er unter 70 Metern und wurde nur Fünfter. Auch bei Junioren-Wettkämpfen hat der Hannoveraner unterschiedliche Erfahrungen – 2015 als enttäuschender Elfter bei der U-20-EM, da behinderte ihn ein Magen-Darm-Infekt, und als Überraschungsvierter der U-20-WM im Jahr zuvor. „Es ist alles Kopfsache, die Technik muss stimmen, dann kommt der perfekte Wurf“, sagt der Sportler.

Auf dem Weg zur sportlichen Vollkommenheit lassen sich Alexej und sein Vater und Trainer Zeit. „Was bringt es, wenn wir jetzt schwere Gewichte auflegen. Das kann den Körper schädigen und zur Invalidität führen“, sagt Vladimir Mikhailov.

Der 53-Jährige registriert aber auch mit Argwohn, wie Konkurrenten seines Sohnes auf wundersame Weise schnelle Verbesserungen erreichen: „Schauen Sie sich den Ungarn Bence Halasz an. Gegen den hat Alexej noch im Frühjahr gewonnen, nun wirft er fast 79 Meter.“ Mikhailov senior wünscht sich daher auch im Juniorenbereich auf internationaler Ebene so strenge Dopingkontrollen, wie sie in Deutschland Standard sind.

Die Mikhailovs lassen sich aber nicht dazu verleiten, es selbst auf die schnelle Tour zu versuchen. „Training ist wichtig, aber auch Regeneration“, sagt Alexej Mikhailov. Auf diese Weise hat der 21-Jährige auch Zeit für seine Ausbildung. Er ist Sportsoldat und Student im Fach Wirtschaftsingenieurswesen.

An der Uni will er auch die höchsten Hürden meistern: „Ich habe Ma­thematik, Elektrotechnik und Elektromechanik belegt.“

Von Carsten Schmidt