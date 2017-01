Meredith Michaels-Beerbaum. © Uwe Anspach/Archiv

Pferdesport

Michaels-Beerbaum reitet in Florida auf Platz zwei

Die Springreiterin Meredith Michaels-Beerbaum hat bei ihrem dreimonatigen US-Aufenthalt eine erste Topplatzierung erreicht. Die 47-Jährige aus Thedinghausen ritt am Samstagabend (Ortszeit) in einem Großen Preis der zwölfwöchigen Turnierserie in Wellington auf Platz zwei.