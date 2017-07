Fußball

Meppen-Bezwinger Oldenburg im Niedersachsenpokal gescheitert

Die niedersächsischen Amateurclubs SC Spelle-Venhaus und Borussia Hildesheim sind jeweils nur noch zwei Siege vom Einzug in den DFB-Pokal entfernt. Oberligist Spelle-Venhaus besiegte am Sonntag im Achtelfinale des Niedersachsenpokals den Regionalligisten VfB Oldenburg mit 2:1. Oldenburg hatte erst in der vergangenen Woche den Drittliga-Aufsteiger SV Meppen aus dem Pokal geworfen.