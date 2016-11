Bastian Steger mit Tischtennisschläger in Aktion. © How Hwee Young/Archiv

Tischtennis

Tischtennis-Nationalspieler Bastian Steger vom SV Werder Bremen fällt wegen einer Fußverletzung für längere Zeit aus. Beim Olympia-Dritten mit dem deutschen Team ist im linken groß Zeh ein Bruch entdeckt worden.

Bremen. Zudem schmerzt eine Entzündung in diesem Bereich. "Der Arzt rechnet mit etwa vier bis sechs Wochen Pause", berichtete Steger auf der Homepage des Deutschen Tischtennis-Bundes.

Werders Spitzenspieler hatte dem Bundesligaclub bereits am vergangenen Wochenende im Pokal und in der Liga gefehlt. Der 35 Jahre alte Routinier sieht seinen Start bei der Heim-WM Ende Mai 2017 in Düsseldorf aber nicht in Gefahr. "Wenn sich die Verletzung nicht weiter hinauszögert, sollte sie für die WM kein Problem sein", sagte Steger.

dpa