Fußball

Neuzugang Yunus Malli startet mit großen Erwartungen beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. "Es ist bekannt, dass der Verein nicht da steht, wo er stehen sollte.

La Manga. Ich will mithelfen, den VfL wieder nach oben zu führen. Es ist für mich ein Verein, der unter die Top sechs gehört", sagte der 24 Jahre türkische Nationalspieler am Freitag im Wolfsburger Trainingslager im spanischen La Manga. Der Tabellen-13. hatte Malli am Vorabend für geschätzt rund 12,5 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 als neuen Spielmacher verpflichtet. "Er ist komplett für mich. Er ist der Spieler, der den Unterschied macht", lobte VfL-Coach Valérien Ismaël.

