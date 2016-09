Der Mainzer Trainer Martin Schmidt ist an der Seitenlinie in Aktion. © Arne Dedert/ Archiv

Fußball

Trainer Martin Schmidt vom FSV Mainz 05 hat vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Werder Bremen personelle Veränderungen in der Startformation angekündigt.

Mainz. "Wir müssen sorgsam mit den Kräften umgehen und schon das Heimspiel am Samstag gegen Leverkusen im Blick haben", sagte Schmidt am Dienstag.

Die Mainzer müssen in der Partie in Bremen am Mittwoch (20 Uhr) unter anderem auf José Rodriguez verzichten. Er wurde nach seinem brutalen Foul am Augsburger Dominik Kohr für fünf Spiele gesperrt. Mainz akzeptierte die Sperre. "Damit ist die Sache nach außen abgehakt", erklärte der Schweizer Coach. Intern werde Rodriguez nach den vom Team vorgegebenen Regeln bestraft. "Das klären wir unter uns", betonte Schmidt.

dpa