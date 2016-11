Fußball

Der 16. Spieltag der Regionalliga Nord hatte seinen Höhepunkt im hohen Norden, denn zwei Teams aus Schleswig-Holstein stritten um die Verfolgerrolle hinter dem frischgebackenen Herbstmeister SV Meppen.

Hamburg. Dabei feierte der VfB Lübeck einen 2:0-Erfolg bei Weiche Flensburg und verschaffte sich vier Punkte Vorsprung auf den direkten Konkurrenten. Vor 1087 Zuschauern hielt Lübecks Torwart Jonas Toboll bereits in der achten Minute einen Elfmeter von Jonas Walter. In der zweiten Hälfte verwandelte Gary Noel einen Foulelfmeter im Nachschuss, Marvin Thiel war mit einem direkten Freistoß erfolgreich. Für die Flensburger war es die erste Niederlage nach elf Spielen.

Auch in Hamburg stand ein Derby im Blickpunkt: Der Nachwuchs des Hamburger SV setzte sich dank Torwart Tom Mickel mit 1:0 gegen Eintracht Norderstedt durch. Der Keeper hielt in der siebten Minute einen Foulelfmeter von Marin Mandic und parierte noch einige Chancen der Gäste. In der zweiten Hälfte sorgte HSV-Stürmer Torless Knöll mit seinem Treffer für die Entscheidung. Norderstedt blieb damit zum zehnten Mal in Folge ohne Sieg und rutschte auf Rang 15 ab.

Eine ähnlich lange Serie kann auch die zweite Mannschaft des FC St. Pauli aufweisen - allerdings im positiven Sinn: Das Team von Trainer Joachim Philipkowski blieb zum neunten Mal hintereinander ungeschlagen und gewann beim BSV Rehden 3:1. Richard Neudecker, Lennart Keßer und Sirlord Conteh sorgten mit ihren Treffern für den Sprung auf den siebten Platz. Die Partie SV Eichede gegen den Lüneburger SK Hansa fiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes aus.

dpa