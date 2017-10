Lions wollen nicht ausrutschen

Eishockey

Im ersten Heimspiel geht es für die Wunstorfer Lions gegen die Gödens Vikings aus Wilhelmshaven. Dabei wird sich zeigen, wie gut der Landesligist aufgestellt ist.

Eishockey. Oft nimmt man sich vor, etwas besser machen zu wollen als beim letzten Mal. Wer Vizemeister geworden ist wie der ERC Wunstorf Lions in der Landesliga, der hat ja auch noch diese Option, auch wenn es nur ein einziger Tabellenplatz ist, den der Club im zweiten Eishockeyjahr nach seiner Gründung klettern könnte. Bis sich diesbezüglich ein wenig mehr über die Aussichten sagen lässt, muss man vielleicht zunächst einmal die ersten Partien abwarten. Schon das erste Heimspiel des ERC am Sonnabend (20 Uhr in Mellendorf) dürfte indes interessant werden, wenn es gegen die Gödens Vikings aus Wilhelmshaven geht, die keinen Hehl daraus machen, aufsteigen zu wollen, obwohl sie sich ein Jahr nach dem ERC selbst gerade erst gegründet haben.

„Es gibt Mannschaften, bei de­nen werden wir uns richtig strecken müssen, wenn wir gegen sie spielen“, glaubt Heiko Becker. Der Lions-Vorsitzende sieht den Kader des neuen Wunstorfer Spielertrainers Jörg Meyer jedoch gewappnet für die zwölf Punktspiele, die bis Mitte März auf dem Programm stehen. „Selbst wenn ich alter Sack mit meinen 52 Jahren ab und zu selbst noch mit aufs Eis gehe“, sagt Becker, „sind wir trotzdem personell richtig gut aufgestellt. Besser als in der vergangenen Saison.“

Ein gutes Dutzend Neuzugänge können die Lions präsentieren. Nicht zuletzt dadurch bedingt, dass der SC Langenhagen aufgrund seiner Hallenproblematik diesmal kein Regionalliga-Team gemeldet habe und der eine oder andere seiner Spieler zu den Wunstorfern gewechselt ist, zuletzt Matthias Thom, wie Becker erklärte. Der ERC hatte übrigens geplant, seine Spiele fortan in Langenhagen auszutragen, was sich aber aus dem gleichen Grund zerschlagen hat. „Deshalb sind wir dankbar, dass wir ohne lange Diskussionen sofort wieder in Mellendorf aufgenommen worden sind und auch in dieser Saison dort spielen können“, sagte Becker.

Bei der Zusammenstellung des momentan 23 Spieler und vier Torhüter umfassenden Kaders sei nicht allein darauf geachtet worden, über ein größeres Aufgebot verfügen zu können als in der zurückliegenden Saison. „Unsere bisherigen Topscorer haben sich außerdem gewünscht, dass nicht mehr nur auf ihnen die meiste Verantwortung lastet“, erzählt der Vorsitzende. „Ich denke, wir haben jetzt viele Spieler, die punkten können“, sagt Becker und spricht in diesem Zusammenhang bei der Verpflichtung von Sebastian Steller von einem „Königstransfer“. Der 27-Jährige war zuletzt immerhin für die Hannover Scorpions in der Oberliga auf Puckjagd gegangen.

Von den Pferdeturm Hunters ist Domenic Robillard zu den Lions gekommen. Der Kanadier lebt seit 18 Jahren in Deutschland, wird aber trotzdem beim ERC als erster transferkartenpflichtiger Ausländer der Clubgeschichte geführt werden. Mit Ken Uplegger und Jonas Wangen wechselte außerdem ein eingespieltes Verteidigerduo von den Celler Oilers zum Landesligisten, der in dieser Woche vom Verband die Mitteilung erhalten hat, dass alle Spieler einsatzberechtigt sind.

Von Dirk Herrmann