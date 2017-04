Trainer Torsten Lieberknecht. © Uwe Anspach/Archiv

Fußball

Lieberknecht erwartet schwere Aufgabe in Fürth

Nach dem Arbeitssieg in Kaiserslautern wartet auf Eintracht Braunschweig die nächste schwere Aufgabe im Aufstiegskampf. Der Tabellenzweite muss an diesem Mittwoch (17.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth antreten, die in der 2. Fußball-Bundesliga inzwischen bereits seit acht Spielen ungeschlagen ist. "Wir haben dort ein ganz dickes Brett zu bohren", sagte Trainer Torsten Lieberknecht.